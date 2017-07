Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um País sem respostas

Confrangedora a forma como o Governo está a lidar com a tragédia de Pedrógão Grande.

Por Paulo João Santos | 00:30

Confrangedora a forma como o Governo está a lidar com a tragédia de Pedrógão Grande. Cinco semanas após um mar de chamas ter devorado três concelhos, continua por se saber o que aconteceu, por que não foram evacuadas as aldeias e cortado o trânsito na N236, quem são os culpados.



Não há relatório, não há demissões, o dinheiro das contas solidárias está por distribuir e os sinais de reconstrução ou são débeis ou não existem.



O apoio aos que ficaram chega a conta-gotas e, o que chega, muito se deve ao voluntariado.



Nada de nada, portanto, a não ser a preocupação de impor a lei da rolha aos bombeiros, numa tentativa antidemocrática de controlar a informação.



Nem sequer a divulgação da lista oficial dos mortos, o que é incompreensível e permite todo o tipo de especulações.



Quando, na noite de 17 de junho, o secretário de Estado da Administração Interna fez o primeiro balanço do número de vítimas, os jornalistas, incrédulos, repetiram em uníssono, o que cada português soltou ao ouvir a declaração: ""Dezanove mortos???" Espero, sinceramente, não vir a ouvir de Jorge Gomes ou outro qualquer governante que, "afinal, não são 64 mortos"…