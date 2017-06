Agora estamos numa Taça das Confederações sem os tubarões. Nem Argentina, nem Brasil, Espanha, França ou Itália. Sem bestas negras, Portugal corre o risco de ser favorito. Um papel que raramente sabe desempenhar. Até que uma seleção mais modesta chegou à final em 2016 e um patinho feio marca o golo da redenção.Agora estamos numa Taça das Confederações sem os tubarões. Nem Argentina, nem Brasil, Espanha, França ou Itália. Sem bestas negras, Portugal corre o risco de ser favorito. Um papel que raramente sabe desempenhar.

Aquele improvável e fantástico golo de Eder em Paris concretizou um sonho que acreditava ser impossível: ver a Seleção ganhar uma grande competição.Sou da geração que viu os patrícios mostrar o seu perfume no Euro de 1984. Estivemos quase a ganhar à França de Platini. Ficaram as fintas de Chalana, os golos de Jordão e a dor de morrer na praia.A sensação repete-se com uma das melhores equipas portuguesas de sempre, a do Euro 2000, aquela que num jogo memorável de Figo e Rui Costa e Nuno Gomes dá a volta a um mau começo com a Inglaterra. A mesma seleção que tinha uma versão B que esmagou a Alemanha, é afastada da glória pelos gauleses de Zidane.Em 2004 assisti na Luz ao banho frio de um solitário golo grego. Se aquela equipa não conquistou em casa o troféu, a lei das probabilidades dizia que era quase impossível chegar à Taça.