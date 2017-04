Um peso e uma medida

Aproveitar os dias de primavera

Viseu realiza este fim de semana a Iª Feira e Mercado Lusitano, com iniciativas ao ar livre, numa altura em que a primavera já se faz sentir. Também a contar com bom tempo, os céus de Coruche vão ser invadidos por balões de ar quente, com 35 equipas de países como Portugal, Espanha, França, Holanda ou Brasil. O programa do Festival Internacional de Balonismo inclui voos, um espetáculo noturno amanhã à noite, visitas a balões estáticos, ‘street food’, artesanato e atividades para crianças. Ainda ao ar livre, há que aproveitar o último fim de semana do XV Festival Internacional do Chocolate de Óbidos, onde não faltam iniciativas. E para os mais novos, numa parceria entre o Exploratório - Ciência Viva Coimbra e a Câmara da Figueira da Foz, o Jardim Municipal da cidade acolhe a iniciativa ‘Há Ciência no Jardim’.



Castigo duro

Não estando muito por dentro dos assuntos, mas quer em termos absolutos quer relativos, parece exagerado um castigo de 4 meses ao presidente de um clube por declarações. Em termos relativos, se formos comparar e avaliar com outras declarações e atitudes conhecidas na última semana, é algo complexo. Não desejo a mesma mão pesada para outros, desejo é que se corrija o que puder ser corrigido. A proporcionalidade é importante numa justiça verdadeiramente justa.



Lua cheia: Frederico Lourenço

Recebeu esta semana o Prémio Pessoa, pelo trabalho de tradução integral da Bíblia grega. A entrega do prémio acontece na mesma altura do lançamento do segundo volume desta imensa obra.



Quarto crescente: Cristiano Ronaldo

Não é para qualquer um ter um o nome atribuído a um aeroporto, ainda por cima com alguma dimensão. O jogador do Real Madrid teve esta semana tal homenagem no Aeroporto da Madeira.



Quarto minguante: Donald Tusk

Apesar de abrir caminho à reflexão, a Declaração de Roma – assinada na Sala dos Horácios e Curiácios do Capitólio romano – e que assinalou os 60 anos da construção europeia tem "muita parra e pouca uva".



Lua nova: Theresa May e o Brexit

Teresa Leal Coelho, que teve a possibilidade e a disponibilidade para ser candidata do PSD à Câmara de Lisboa, merece dos meus correligionários o respeito que é devido a quem aceitou um combate à partida bem difícil. E tem direito a exigir de quem não é correligionário, mas esteja na política ou seja profissional da comunicação social, ou simples eleitor, a ser tratada, em comparação com os outros, com o mesmo peso e a mesma medida. Quando foi anunciado o seu nome, logo falaram das suas presenças nas reuniões de Câmara. Ela já esclareceu, mas continuaram a repetir a mesma crítica, como se o esclarecimento não tivesse sido feito.Teresa Leal Coelho fez-se substituir por impedimento no exercício de outra função para a qual foi também eleita, no caso, a de deputada. Julgo que não terá sido a única pessoa a ter sido eleita para a vereação e que, por estar em exercício de outras funções públicas, se fez substituir durante boa parte do mandato. Ora, se assim é, porque nunca falam noutros casos e só se fala no de Teresa Leal Coelho? E agora já se começa também a pôr a questão se ela também continua como presidente da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia da República. Mas porque haveria de sair? Assunção Cristas sai de deputada ou de presidente do seu partido? Fernando Medina suspende a presidência da Câmara mesmo antes da campanha oficial? É que são sempre os mesmos a ter que sair ou suspender. Se eu tivesse sido candidato também vários escreveram que eu teria que sair da Misericórdia. Não estou a dizer se concordo ou não, mas que há uma tendência para isto ir calhar sempre aos mesmos, lá isso há.Teresa Leal Coelho, como qualquer ser humano, tem defeitos e qualidades, mas eu, que ainda fui seu docente nos meus vinte e muitos anos na Universidade Lusíada, e depois tive ocasião de a ver trabalhar em diferentes responsabilidades, sei bem que ela é uma pessoa cumpridora e muitíssima determinada a atingir os seus objetivos.Foi agora marcada a data das eleições para dia 1 de outubro com base numa assinalável unanimidade. Teresa Leal Coelho aceitou este desafio, tendo sido a última candidata dos principais partidos a ser conhecida (para não falar da candidatura ainda não apresentada, mas óbvia, de Fernando Medina). Mas não é por isso que tem mais direitos, mas também não deve ter menos. Tem direito a que dela se diga a verdade, bem como dos outros candidatos dos outros partidos. Estiveram em quantas reuniões de Câmara? E em quantas reuniões da Assembleia Municipal? Mas sinceramente, não creio que seja o que mais interessa. O que mais importa e conhecer as ideias que cada um deles tem para a cidade de Lisboa, também ela sujeita a novos e fascinantes desafios. Mobilidade, trânsito, transportes púbicos, comércio, finanças e impostos, pré-escolar, espaços verdes, ambiente, estatuto internacional, há muitos temas para falar sobre Lisboa.