Um pouco mais de exigência no café

É irritante fazer-se uma bela refeição para, no final, provarmos um café muito mau.

Por Edgardo Pacheco | 00:30

Participei há dias numa masterclass de café e, à semelhança do que já havia sentido noutras iniciativas com o mesmo produto, jurei que nunca mais voltaria a sentar-me diante de um especialista na matéria com vários cafés à minha frente. E porquê? Porque um tipo prova coisas tão boas que, ao primeiro pedido de café num snack-bar ao virar da esquina, a vontade é devolver a chávena com o líquido à procedência.



Sim, sim. Como toda a gente, também eu conheço duas ou três casas onde se serve um café à maneira. Mas, lá está, esse é que é o problema: são só duas ou três casas. Nós portugueses, somos exigentes com os vinhos, com o peixe, com a carne e por aí fora, mas quando falamos de café é tipo o que aparece na mesa marcha.



Nós não toleramos que nos sirvam uma marca de vinho sem o nosso consentimento, mas, em matéria de café, que é também uma bela bebida com um riqueza e diversidade de aromas e sabores resultantes das variedades de arábicas e robustas e da formação dos próprios lotes pelos responsáveis das marcas, é o dono do estabelecimento comercial que impõe a sua vontade, que o mesmo é dizer impõe a marca que mais regalias lhe oferece.



Não será muito exequível a criação de uma carta de cafés num restaurante, mas caramba – e agora com o sistema de cápsulas standardizado – seria assim tão absurdo oferecer ao cliente a hipótese de, pelo menos, escolher uma entre duas marcas?



É que é desagradável fazermos uma refeição esplêndida para, no final, ficarmos com a boca a saber mal por causa de um café demasiado queimado ou aguado. De maneira que, senhores da restauração e afins, um bocadinho de mais exigência no café. Pode ser? Obrigado.