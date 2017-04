Um procurador que vale ouro

Banco de Portugal paga 5,9 milhões para fazer notas de 20 euros

Pagar para fazer dinheiro pode parecer um contrassenso, mas é isso mesmo que acontece com o Banco de Portugal, que vai pagar 5,9 milhões de euros a uma empresa italiana pelo papel para a feitura das novas notas de 20 euros. A empresa Fedrigoni, com sede em Verona, Itália, vai vender 5734 resmas de papel para impressão de euros em Portugal.



Não se trata obviamente de um papel qualquer. Cada resma vale mais de mil euros e o seu transporte é rodeado de grandes medidas de segurança. Pode ser papel em branco, mas é papel que vale dinheiro.



Puro Veneno

Marcelo ajuda idosos com selfies

O Presidente foi à revista na sexta-feira à noite e, perante os inúmeros pedidos de fotografias da parte de cidadãos mais idosos que não se entendem bem com o telemóvel, foi o próprio Marcelo a colocar o aparelho em modo selfie.



Fernando Lima é candidato

O atual grão-mestre do Grande Oriente Lusitano (GOL) anuncia quarta-feira a sua recandidatura ao cargo de grão-mestre na Loja Universallis.



Bruno antecipa Gala Leonina

Dia 1 de julho é o dia do Sporting e o dia em que, tradicionalmente, se realiza a Gala Leonina. Mas este ano, como Bruno de Carvalho escolheu o dia do Sporting para casar, a gala foi marcada para 30 de junho.



PSD não vai apoiar Paulo Vistas

A candidatura de Paulo Vistas à Câmara Municipal de Oeiras não terá o apoio do Partido Social Democrata (PSD). Isso mesmo foi comunicado por Miguel Pinto Luz ao próprio candidato na semana que passou.



Fundo junta Lima e Monteiro

O ex-ministro da Economia Pires de Lima e o ex-secretário de Estado dos Transportes Sérgio Monteiro vão trabalhar juntos num fundo de investimento que surgirá em breve e que tem como objetivo captar dinheiro para as pequenas e médias empresas.

O procurador Orlando Figueira, que se encontra em prisão domiciliária acusado de corrupção, quase se cruzava com o seu amigo de há 25 anos, o juiz Carlos Alexandre, no processo dos Vistos Gold. Com efeito, depois de sair do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) com uma licença sem vencimento, Orlando Figueira levantou a sua carteira de advogado, foi trabalhar para o escritório BAS e foi nomeado defensor do empresário angolano Eliseu Bumba (um dos arguidos do processo Vistos Gold) através de um subestabelecimento sem reservas do advogado Leonel Gaspar.Acontece que Carlos Alexandre era visita de casa de Orlando Figueira, e, num desses encontros, o juiz desabafou com o seu amigo procurador que, face ao atraso de algumas obras na sua casa de Mação, o banco não lhe tinha desbloqueado uma tranche de 10 mil euros de um empréstimo contratado.Orlando imediatamente se dispôs a emprestar o dinheiro, coisa que fez em outubro de 2015. Carlos Alexandre pagou prontamente ao amigo em março de 2016, mas o que o juiz de instrução nunca sonhou foi que no processo que ele próprio classificou como "um lamaçal" poderia ter do lado dos arguidos um advogado a quem devia dinheiro.Foi a providência que evitou um confronto de amigos. Em fevereiro de 2016, Orlando Figueira é detido e colocado em prisão preventiva na prisão de Évora. O seu mandato nos Vistos Gold fica sem efeito e um embaraço judicial.