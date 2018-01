Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um reformador

É preciso fechar as portas aos negociantes da política.

Por José Silva Peneda | 00:30

Ao contrário de outras forças políticas nas quais, em recentes eleições da mesma natureza, proliferou a troca de insultos de baixo nível entre os candidatos e seus apoiantes, estas eleições do Partido Social Democrata (PSD) têm-se pautado por um comportamento civilizado entre todos os envolvidos. O PSD é, de facto, diferente.



O País tem pela frente grandes desafios que terão de ser enfrentados num quadro de mudanças globais, para as quais se exige a tal reinvenção de que falou o Presidente da República na mensagem de Ano Novo.



Essa capacidade de reinvenção vai depender da convicção em mostrar novos caminhos; da credibilidade assente num passado impoluto e sem oscilações de percurso; da afirmação dentro e fora do partido dos valores da decência; e do fechar as portas aos negociantes na e da política.



É claramente uma tarefa para um reformador e Rui Rio, por provas dadas, veste bem essa pele e, por isso, terá o meu voto.