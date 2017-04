Com a sua "entrevista" à TVI, Bruno de Carvalho arranjou mais um processo, pois estando suspenso por 113 dias (!) não poderia falar à comunicação social… Não sendo sportinguista, não sei se me ria ou se chore com esta "justiça" desportiva que não tem ponta por onde se pegue.O presidente do Sporting não esteve, aliás, na TVI para as habituais polémicas, mas antes a iniciar a campanha para as eleições de 2021, 2025 e por aí fora. É que depois de um quarto de hora de perguntinhas de José Alberto Carvalho, o líder leonino assistiu a uma peça de Vítor Bandarra, cujo início, ilustrado com uma foto de Bruno criança, dizia ao que vinha: "Peito feito, braços cruzados, olhar decidido. Era assim o menino Bruno aos quatro anos de idade". E seguiu-se outro quarto de hora em tom familiar.Na última parte do trabalho, quase uma hora já na TVI24, participaram três sportinguistas e comunicadores – Dias Ferreira, José Eduardo e José de Pina – que cobriram o presidente de flores com uma espécie de questões que foram, de facto, declarações de amor. Mover um processo disciplinar a Bruno de Carvalho por causa de um serão de amigos revela bem o estado de loucura a que chegou o futebol. O futebol e o resto, desgraçadamente.