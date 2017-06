Um sócio generoso

Deixou de ser o ‘Senhor 100 mil’, pois a renumeração de 2015 deixou Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro com o número 94 592, mas esse sócio do Sporting pode deixar nos cofres do clube o equivalente a mais de 28 mil anos de quotas. Basta que se concretize a transferência, para o Manchester United ou para o PSG, pelos 200 milhões de euros que o Real Madrid exige em troca do melhor do Mundo.Com mais 4,5 milhões de euros em direitos de formação, somados aos 17,5 milhões pagos pelo adolescente que encantou Alex Ferguson após partir os rins dos ‘red devils’ e os 2,5 milhões de euros em direitos de formação pagos na viagem Manchester-Madrid, era hora de o Sporting oferecer as quotas de sócio a todos os filhos que Ronaldo ainda possa vir a ter.