Um sorriso nos lábios do dragão

A última jornada da primeira volta do campeonato foi recheada de peripécias, dentro e fora das quatro linhas. Mas dois factos destacam- -se em relação aos demais: o FC Porto mantém intocável a condição de candidato ao título, o Sporting não. Atenção, não se escreveu que o Sporting deixou de ser candidato. Apenas que a condição em que o é será tudo menos intocável.Diz o pragmatismo que os oito pontos de atraso em relação ao líder, o Benfica, são um Evereste, para quem olha o percurso a partir de Alvalade. Diz a subjetividade que uma equipa que desperdiça a possibilidade de arrepiar caminho quando o rival tropeça e não o faz está condenada. É neste ponto que se encontra o Sporting.Já o FC Porto dobra o campeonato com um ligeiro sorriso nos lábios. Desde logo porque foi, de entre os três suspeitos do costume, o único a ganhar neste fim de semana. O que tem um efeito prático: está mais perto do Benfica e mais afastado do Sporting.Os quatro pontos de desvantagem ficaram subitamente com uma carga mais leve, tendo em conta que falta percorrer outro tanto como o que já se fez. O sonho do FC Porto, na segunda volta, é ser o Benfica da primeira metade.