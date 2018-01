Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um tempo antes de 2019

Por Miguel Alexandre Ganhão | 00:30

O ano que agora começa tem a infelicidade de anteceder um outro ano que é de eleições. Estaremos em 2018 sempre com os olhos postos em 2019. Todas as decisões, todas as escolhas serão vistas a um ano de distância.



Não que 2018 não seja importante. Mas existe um cheiro de poder no ar, que nos transporta para a boca das urnas. Este exercício de futurismo é ingrato para quem, neste momento, detém o poder.



Os malabarismos dos duodécimos e das tabelas de retenção do IRS são já prova disso mesmo.



É incompreensível que o PCP e o Bloco de Esquerda tenham concordado em transferir o poder de receber em duodécimos o subsídio de férias e de Natal dos trabalhadores para os patrões. A única explicação é que, chegados a novembro, comunistas e bloquistas vão reclamar para si os louros de devolver "por inteiro" aos portugueses o pagamento do subsídio de Natal, invocando o fantasma da troika .



Já se compreende melhor que o Governo queira deixar o maior impacto dos reembolsos do IRS para 2019. É o ás de trunfo para a maioria absoluta.



Seja como for o que se deseja é que 2018 passe depressa.