Uma boa entrada

Gostei muito destes seus cartazes, quer na cor, quer na foto, quer nas mensagens.

Por Pedro Santana Lopes | 00:32

Finalmente começou a campanha por Lisboa. Digo isto com respeito pelo trabalho já feito, por exemplo, por Assunção Cristas que há muito tempo anda no terreno, embora talvez prejudicada pelo facto de ter mantido durante todo este tempo as intervenções parlamentares muito duras, o que tornará mais difícil a conquista de eleitores de outros quadrantes. Quem faltava mesmo ir para o terreno era a candidata do PSD.



Já escrevi sobre ela aqui há uns meses, quando foi noticiada a sua escolha. E volto a escrever que Teresa Leal Coelho entrou como eu gosto: a discutir políticas, estratégias para a cidade. Pode ter mais ou menos razão, mas ela escolheu um tema muito importante: a dificuldade de as pessoas em Lisboa conseguirem viver na sua cidade. Na verdade, e o atual Presidente da Câmara não o pode ignorar, é muito difícil hoje em dia para as bolsas médias comprar casa em Lisboa. Como também é difícil, e o atual Presidente sabe-o, circular nas ruas da cidade.



É manifesto que em Lisboa se tem trabalhado pela economia da cidade para que os turistas a visitem, para que haja investimento, para que a construção, o imobiliário e o comércio recuperem. É óbvio que não se pode fazer tudo ao mesmo tempo ou, visto de outra maneira, que não cabe tudo no mesmo espaço. Em cada rua com construção consolidada não cabem dois prédios no lugar de um e a questão está em que os prédios em Lisboa são atualmente construídos e, principalmente, reabilitados para serem vendidos a estrangeiros e a fundos de investimento. É preciso mais oferta de fogos a custos acessíveis ao rendimento principalmente das jovens famílias e a própria Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem de reforçar a sua posição nesse segmento.



Teresa Leal Coelho entrou por aí, puxando pela identidade de Lisboa, dizendo mesmo que essa identidade é o seu glamour, pondo como lema da sua campanha ‘por uma senhora Lisboa’, o que liga, de certo modo, às suas raízes, ao fado, aos bairros históricos, à história da cidade. A política é assim, faz-se de escolhas, de propostas, de contrastes e de diferenças. Fernando Medina puxará pelo desenvolvimento económico. Teresa Leal Coelho falará nos que são mais prejudicados por este recente surto de presença estrangeira.



Devo acrescentar – mas isso é subjetivo – que gostei muito destes seus cartazes, quer na cor, quer na foto, quer nas mensagens. Acrescento também que nem a nível nacional, nem na Figueira da Foz, nem em Lisboa, aceitei ser mandatário ou pertencer a comissões de honra de candidaturas. Nas minhas candidaturas, sempre disse que a minha comissão de honra era o Povo. Gosto de ver debate sobre a cidade e que as pessoas possam escolher entre diferentes programas e não com base em intrigas, maledicências ou preconceitos. Lisboa merece.



Mimo e Milhões de festa

Amarante, distrito do Porto, recebe a partir de hoje, pelo segundo ano consecutivo, o Festival Mimo, que teve as suas origens nas igrejas da cidade brasileira de Olinda, em 2004, alargando-se posteriormente a outras cidades daquele país, e que tem como objetivo celebrar as músicas do mundo, num ambiente de sustentabilidade e responsabilidade social. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa associou-se à edição deste ano que é de entrada gratuita. Num outro registo, Barcelos, no distrito de Braga, acolhe a décima edição de Milhões de Festa, uma iniciativa de culto que celebra a música independente e que tem um impacto muito positivo no tecido económico e social daquela cidade minhota, que organiza o evento desde 2010, depois de ter passado pelo Porto e Braga.



A classe de Federer

O torneio de ténis de Wimbledon proporcionou no passado fim de semana momentos extraordinários. Em primeiro, na final singular feminina, com uma exibição fabulosa da espanhola Garbiñe Muguruza. Por outro lado, a classe de Olimpo de Roger Federer, que conquistou o seu oitavo triunfo naquele recinto tão emblemático do ténis mundial. É uma pena que não haja mais portugueses a seguir tais exemplos.