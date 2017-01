O turismo continua a dar boas notícias ao país e ainda bem. 2016 terá sido um ano de ‘arromba’ e o INE voltou ontem a confirmá-lo, com os números recorde do mês de novembro: em termos anuais, com exceção da estadia média (que teima em não descolar), o número de hóspedes e de dormidas volta a crescer a praticamente dois dígitos, muito pelos turistas vindos de fora.O ‘boom turístico’ do país é positivo, mas coloca muitas perguntas. A primeira dessas questões é saber como sustentar esta dinâmica sem pôr em causa a qualidade de vida de quem reside nos principais destinos. Lisboa e Porto sofrem já alguns efeitos perversos de uma sobrelotação turística. Alguns dos seus habitantes denunciam mesmo fobia às hordas de visitantes que lhes roubam sossego, habitação e serviços. A segunda pergunta é saber como pode o país como um todo tirar partido do efeito de moda luso, diversificando a oferta de excelência e aumentando a satisfação de quem nos visita.A resposta às duas questões está, naturalmente, ligada. Só com a afirmação de outros destinos no país é possível ‘drenar’ e satisfazer com qualidade a procura turística que sufoca as grandes cidades e as nossas regiões turísticas tradicionais. O papel das cidades médias e do Interior é aqui mais do que importante: é decisivo e salvífico! Esta é uma responsabilidade nacional.É neste contexto que Viseu declarou 2017 como Ano Oficial para ser visitada. Depois de três anos a preparar-se, a cidade de Viriato, a cidade- -jardim da Beira, a cidade vinhateira do Dão está especialmente pronta para ser redescoberta. A iniciativa começa nos próprios viseenses, desafiados a receber e conhecer ainda melhor a sua própria história, património, gastronomia e eventos.Hoje mesmo, em Lisboa (onde mais?), será anunciado o estatuto especial de Viseu na Bolsa de Turismo de Lisboa de 2017. Esta é uma boa ideia.