Os líderes catalães persistem na rota de colisão com a Espanha. Exigem um referendo à independência da região, como se na Catalunha vivesse um povo diferente do espanhol, o que, ainda que fosse verdade, não bastaria para legitimar um processo separatista.Para quem não reparou, vivemos numa Europa que procura, bem ou mal, eliminar fronteiras e aproximar povos. Os separatistas, catalães ou escoceses, querem simultaneamente sublinhar diferenças e defender pertenças. Da Europa, sim; mas dos respetivos países que atualmente integram, isso é que não.Se não há aqui uma contradição há algo pior: há sede de poder dos líderes nacionalistas que, a pretexto de responder aos anseios do povo, atiçam ódios em proveito próprio.Os nacionalismos podem servir sentimentos de pertença que a União Europeia não congrega. Mas se a UE falha, não é porque a ideia que lhe serviu de base careça de nobreza. Falha, mas lamenta-se que falhe.Já do nacionalismo não sei dizer se, quando triunfa, traz algum bem ao Mundo. Sempre que um nacionalismo triunfa, tenho a sensação de que a nossa comum humanidade dá um passo atrás.