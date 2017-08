Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma estante do Ikea chamada Mârkç

Por José Diogo Quintela | 00:30

O Socialismo é como uma estante do IKEA. Chamemos-lhe Mârkç. Se a montarmos seguindo as instruções à risca, funciona bem. Sucede que, ao longo da história desta estupenda peça de mobiliário, os montadores nunca ligaram ao livrinho. E a estante claudica.



Apesar das falhas, o design é tão à prova de erros que esta estante venezuelana consegue, mesmo assim, aguentar-se. Maduro tem ali um móvel rijo. As prateleiras metafóricas são tão seguras quanto as das estantes literais dos supermercados. Se bem que as primeiras são-no pela robustez ideológica, as segundas pela falta de produtos para lá colocar.



As notícias sobre a Venezuela, mesmo com o enviesamento dos jornalistas, não conseguem esconder o sucesso da revolução bolivariana. Um dos exemplos usados para criticar Maduro é, justamente, um dos paradigmas do êxito das políticas chavistas: o manifestante violinista. O sistema educativo venezuelano é tão avançado que até um marginal da oposição aprende um instrumento clássico. A fazer lembrar Cuba, com o seu superior sistema de saúde. Por alguma razão Cuba é um dos três melhores países para se receber cuidados médicos depois de uma sessão de tortura.



Mesmo as reportagens com crianças a comer do lixo são apresentadas facciosamente pelos media. Aquilo não é sinal de atraso. É, pelo contrário, sinal de um projecto socialista bem sucedido. Só uma sociedade de abundância produz desperdício com qualidade suficiente para que as crianças, tão esquisitinhas com a comida, aceitem papar na lixeira.



Mas não vão por mim, que sou um palhaço. Vão pelo Prof. Boaventura Sousa Santos, que é um eminente sociólogo do altermundialismo. BSS tem-se batido pelo regime Venezuelano. E, por isso, tem visto atacado o excelente trabalho que desenvolve em prol do Outro. Vale a pena conhecer a argúcia com que BSS denuncia o neocolonialismo do Ocidente.



Para isso, sugiro a visita ao site do projecto ‘Alice - -Espelhos estranhos, lições imprevistas’. Trata- -se de um projecto financiado por fundos europeus, cujo objectivo é dizer mal dos europeus. A página inicial tem uma citação de BSS e três links para entrevistas com BSS. Já no site, recebe-nos nova citação de BSS e várias fotos de BSS. Há links para um seminário de BSS, para uma Aula Magistral de BSS e para uma apresentação interactiva de 19 livros de BSS. Obviamente, BSS não está sozinho. Além dele, ‘Alice’ é integrado pelos seus subalternos: mulheres, emigrantes, minorias étnicas e outras comunidades oprimidas.



BSS, qual Swift dos trópicos, satiriza o sistema opressor, caricaturando-se a ele próprio como Homem Branco eurocêntrico, símbolo vivo do heteropatriarcado. É um génio altruísta a fazer-se passar por vaidoso egoísta, para bem do Outro.



Respaldada em autoridade académica deste género, a revolução bolivariana vai continuar a prosperar.



¡Turistas no pasáran!

Em Barcelona, um grupo de activistas parou um autocarro turístico, pichou-o e furou-lhe os pneus. Em protesto pelo desvirtuamento dos bairros da cidade. Os turistas tiveram medo, mas depois até gostaram. Criou-se assim mais uma atracção turística de Barcelona. Entretanto, nos bairros desvirtuados pontificam as cores do clube que acaba de lucrar 222 milhões de euros por permitir que um funcionário rescinda o contracto de trabalho.



Nas cidades do Ocidente o único estrangeiro aceitável é o que chega de jangada ou de avião privado. São considerados gente. Os outros são considerados gentinha.



Venezuela é linda sem make up

Quereis mais provas da superioridade do regime venezuelano? Nicolas Maduro preside a um Governo solidário que não deixa ninguém para trás. Nem sequer os seus mortos. Basta ver a quantidade deles que continuam a votar e se deslocaram às urnas para dar o seu contributo ao desenvolvimento da Venezuela. Enquanto no nosso país se pratica o ignóbil aproveitamento político de mortos, na Venezuela aproveitam os mortos para a política. É a diferença entre a decadente democracia burguesa e a virtuosa revolução bolivariana.



Encore de aproveitamento político

Espantosamente, já depois de todas as admoestações, há quem se atreva a continuar com o infame aproveitamento político das vítimas da tragédia de Pedrógão Grande. Para já, os familiares das vítimas de Pedrógão Grande, que reuniram com o Presidente da República para praticar aproveitamento político na forma de expressão de preocupações.



Depois, todos os partidos (menos o PS) que, sem vergonha, aproveitaram politicamente através de pressão para criar um mecanismo rápido de indemnizações.



As famílias querem ser ouvidas? Respeitem os timings. Este é o timing de não aborrecer o governo. Está programado durar até 2075.

Se querem comunicar com o Estado, facultem-lhes um walkie talkie do Siresp, com ligação directa a António Costa.