Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma GNR no limite

Faltam meios materiais, como um simples par de algemas.

Por César Nogueira | 00:30

Atualmente na GNR a regra é a falta de regras! Não se cumpre sistematicamente o horário de trabalho em muitos locais, recorrendo-se a mil e um artifícios para "amarrar" os Guardas horas a fio a serviços, sem que alguma situação operacional o justifique.



Alteram-se folgas sem se consultar os visados e sem legitimidade para tal. Descontam-se horas acumuladas no banco de horas nos dias das férias, como se os dias de férias não fossem um direito adquirido.



A juntar a estas ilegalidades, que apesar de quase diariamente serem cometidas não têm consequências disciplinares para quem as pratica, existe uma tremenda falta de tudo: meios humanos onde são mais necessários; e meios materiais, como um simples par de algemas.



Se até há pouco tempo estávamos numa posição de reação, sem capacidade para a prevenção, agora, a continuar assim, caminhamos para a inoperância.



Para finalizar e não menos importante, a indefinição do descongelamento das carreiras e, consequentemente, dos níveis remuneratórios, considerando o possível "apagão" dos anos congelados, como se tivéssemos estado quase uma década sem trabalhar, agrava a desmotivação de todos nós, que nos sentimos desconsiderados e estamos a trabalhar no limite!