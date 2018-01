Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma Liga vestida de azul

No presente, o FC Porto é o melhor. por isso, domina a competição.

Por José Manuel Freitas | 00:30

Falar de arbitragens é chover no molhado. Porém, não há indicadores que nos levem a pensar que o vento de mudança está por perto. Basta atentar no que aconteceu ontem no recinto do Feirense e na Luz. Simplesmente desastroso o desempenho de Veríssimo e Miguel, mais daquele, a ponto de deixar a nação portista fora de si, mas o lisboeta - péssima escolha do desconjuntado CA - também esteve longe de poder passar pelos intervalos da chuva. Mesmo assim, a memória de alguns é curta…



Se bem me lembro, no dérbi passado também houve 'andebol' no relvado benfiquista e nessa altura…



Bom, vamos às coisas práticas: como resultado do empate entre os rivais de Lisboa, o consistente FC Porto 'venceu tudo e todos' na Vila da Feira e quando se aproxima o final da primeira volta lidera isolado, com mais dois pontos que Sporting e cinco que Benfica.



Mas há mais: é a equipa com mais pontos e vitórias, tem o melhor ataque e a melhor defesa, e, juntamente com os leões, ainda não perdeu. Sendo verdade que falta um ror de jogos para que a competição termine, para já a mesma segue vestida de azul. Brilhante e reluzente… como que a apontar o caminho para o regresso ao título.