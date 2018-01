Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma mentirola de perna curta

O advogado João Correia, em público, e a "fonte oficial" do Benfica que passou dois dias a tentar, com telefonemas, desmentir uma notícia do CM.

Por Henrique Machado | 00:30

O advogado João Correia, em público, e a "fonte oficial" do Benfica que passou dois dias a tentar, com telefonemas, desmentir uma notícia do CM, têm afinal um problema com a verdade (mentiram), como confirma a PGR: Luís Filipe Vieira é arguido, desde terça-feira, por tráfico de influências. Ponto.



Mas, a propósito: se o problema é da vida pessoal de Vieira, e é mesmo, porque é que lida com ele usando o advogado e assessores do clube? Há outro problema, que costuma acabar mal, quando confundimos o que é nosso do que é público, dos sócios ou acionistas. Exemplo disso são suspeitas de que o arguido oferece tachos no Benfica em troca de cunhas na vida privada. Costuma, mesmo, acabar mal.