Uma noite de grandes emoções

A corrida inaugural da temporada em Lisboa está a gerar enorme expectativa e o caso não é para menos. No ano em que a praça de toiros comemora 125 anos de existência os responsáveis do Campo Pequeno apresentam um cartel digno das mais importantes praças do mundo.



Assim, na quinta feira, dia 6 de abril, os aficionados apreciarão o grande cavaleiro Mestre João Moura, um veterano que cuja carreira nas arenas é verdadeiramente notável.



Na lide a pé saliente-se o popular e valoroso matador de toiros Juan José Padilla que tem brilhado no Campo Pequeno, tendo as suas excelentes atuações sido premiadas com saídas a ombros pela Porta Grande.



Todavia, existe outra presença que traz o público aficionado em verdadeiro alvoroço: Andrés Roca Rey, um jovem matador peruano que tem alcançado os maiores êxitos em todas as praças do mundo e já manifestou o seu firme desejo de triunfar também em Lisboa.









Tudo se conjuga, pois, para mais uma grande noite de toiros na bela Praça do Campo Pequeno, um verdadeiro ex-libris da nossa capital. Os toiros para cavalo pertencem à ganadaria Vinhas e serão pegados pelo prestigiado grupo de Vila Franca, com Ricardo Castelo como cabo. Para a lide a pé foram seleccionados quatro toiros da ganadaria Varela Crujo.Tudo se conjuga, pois, para mais uma grande noite de toiros na bela Praça do Campo Pequeno, um verdadeiro ex-libris da nossa capital.