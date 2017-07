Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma parceria muito esquisita

Esperemos que os escanções nacionais continuem a defender o perfil dos nossos vinhos.

Por Edgardo Pacheco | 00:30

O anúncio da parceria entre o Guia Michelin e a Robert Parker Wine Advocate fez-me lembrar uma das frases de Grouxo Marx que aprecio: "Na minha opinião, a televisão é muito educativa. Sempre que alguém liga uma eu vou ler um livro".



É quase sempre o que me acontece quando leio um qualquer trabalho das mais afamadas publicações do grupo Parker. Eles falam de vinhos pesados, hiperextraídos e carregados de álcool; e eu corro para a Bairrada, para o Dão, para Bucelas e até para os Açores, à procura de vinhos que não sejam a fotocópia uns dos outros. Ou seja, procuro castas e terroir que me deem brancos e tintos com identidade própria.



Esta parceria parece ilógica. Apesar dos inspetores Michelin respeitarem uma cartilha ditada pela casa--mãe (na Europa porque, já se sabe, na Ásia, parece que há mais liberdade por parte dos investidores em restaurantes) e apreciarem os chefes que trabalham foie gras, manteigas, trufas, carabineiros e afins, eles sabem que cada território deve explorar os produtos criados nas imediações do restaurante. E se isso é assim para tudo aquilo que aparece no prato, por maioria de razão deve ser para o que cai no copo.



Mais ainda. Nos últimos anos, e justamente fruto do enjoo dos consumidores perante os vinhos standardizados, muitos produtores começaram a lançar vinhos com perfis diferenciados, que têm encantado os mais importantes escanções nacionais, alguns a trabalhar em restaurantes portugueses com estrelas Michelin.



Assim, vamos rezar para que esta esquisita parceria não se traduza na imposição aos nossos restaurantes de caldos axaropados feitos ao gosto do sr. Parker. Isso seria um atentado à nossa riqueza vitícola.