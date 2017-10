Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma prioridade de agenda

Na realidade aumentada não existem limites.

Por Reginaldo Rodrigues de Almeida | 00:30

Pois é, na realidade aumentada não existem limites. Pode ser usada em videojogos, cada vez mais interativos, mas também na arquitetura ou até na engenharia molecular ou na fissão nuclear. No entanto, se há campo onde esta conquista é revolucionária é o da medicina e na esmagadora maioria dos processos terapêuticos.

Equipas médico-cirúrgicas que podem estar a milhares de quilómetros de distância do paciente é a mais deslumbrante conquista para a saúde pública em zonas recônditas de países em vias de desenvolvimento, seja em ambiente civil ou em teatros militares.

A capacidade das máquinas interagirem com as pessoas, criando uma comunidade de valor acrescentado, com eficiência de processos e aumento da produtividade, parece ser o lema da comunidade científica; todavia, os exemplos de tensão política e social merecem uma profunda reflexão sobre se a comunidade política internacional está a saber estabelecer as verdadeiras prioridades de agenda.