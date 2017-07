Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma trilogia medicinal e compota de figo

O mundo mudou (para pior), mas o Verão mantém alguma coisa dos estios de antanho.

Por António Sousa Homem | 00:30

De quase todas as coisas que me reenviam à infância, talvez o vasto areal junto da foz do pequeno rio Afife seja a que mais perdura – era lá que Dona Ester, minha mãe, gostava de nos levar a passear no início daquelas Primaveras suaves dos anos trinta, ou no pico do Verão e do que depois passou a designar-se como "a época balnear". Dona Ester, minha mãe, tinha a ideia de que praticamente todas as doenças se podiam evitar com a aplicação de doses generosas dessa trilogia a que atribuía funções medicinais: a água do mar, o sol e o iodo.



O litoral do Minho – mais do que todos os outros – era uma fonte inesgotável dessas benesses, se esquecermos as manhãs nevoentas. Mesmo essa excentricidade matinal das praias do Minho era bem-vinda e considerada um contraponto à canícula sufocante das tardes de Agosto, que o velho Doutor Homem, meu pai, evitava com as suas "sestas higiénicas" (era assim que se referia àquela hora de sono reparador durante os seus dias de férias), as tardes em redor de livros de genealogia (onde encontrava manancial para alimentar a tradicional – mas inócua – maledicência dos Homem) ou, mais tarde, já depois da II Guerra, as sessões dedicadas a ouvir as suas óperas, pretexto para revisitar uma paixão impossível e adolescente pela soprano Anna Moffo.



A minha sobrinha Maria Luísa, que fica melancólica quando folheio estas recordações, gostava de substituir-se à presença tutelar da avó – que ela considera uma espécie de Jane Austen do seu tempo ou, pelo menos, uma Miss Bennett que cuidou de colocar Mr. Darcy no seu lugar (se o leitor conhece o enredo de ‘Orgulho e Preconceito’). Mas não pode: os tempos mudaram.



A taxa de divórcios na família é incalculável, até porque a não discutimos (a começar pelos dois de Maria Luísa). Os filhos de outrora, educados (ou tolerados, no nosso caso) por pais discretos e sem conhecimentos de puericultura, são hoje adolescentes que desconfiam dos velhos e têm vida própria desde cedo, alimentados pela internet e por pais que carregam sentimentos de culpa que os pedagogos propagam livremente. E as margens do rio Afife, finalmente, são progressivamente engolidas pelo mar.



Já quanto ao sol, à água fria da praia de Moledo e à agradável e lendária presença do iodo, a trilogia mantém-se. Este ano, com vantagem, porque depois do triunfo da dra. Cristina (a jovem advogada, noiva do dr. Paulo) com a sua torta de laranja, Maria Luísa está a treinar uma compota de figo.