Uma vida stressante sem stress

Uma vida agitada não é necessariamente stressante; nem vice-versa.

Por Fernando Ilharco | 15:16

Nem todo o stress é mau. Ele gera energia, faz-nos mexer, ajuda a focarmo-nos melhor e a ter mais ambição. O problema é o chamado stress negativo; ansiedade, cansaço, tensão que nos prejudica, que nos faz sentir mal no dia-a-dia profissional, social e familiar. Mas o stress não é objectivo. A mesma situação não gera o mesmo stress em duas pessoas. Nem os mesmos problemas ao longo do tempo provocam o mesmo tipo de stress. Uma investigação do Centro para o Envelhecimento Saudável da Universidade da Pensilvânia (EUA), publicada na revista Psychosomatic Medicine, concluiu que a maneira como reagimos a um acontecimento potencialmente stressante é mais importante do que a quantidade de eventos stressantes que vivamos ao longo do dia, do mês ou do ano. Ou seja, não são os acontecimentos em si, mas a forma como lhes reagimos que é importante. O estudo relacionou o stress com a variabilidade do ritmo cardíaco, ou seja, com os intervalos entre as batidas do coração. Uma maior variabilidade é melhor para a saúde, porque mostra um coração capaz de responder, de se ajustar.

Na investigação de quase mil pessoas constatou-se que quem passava por mais eventos potencialmente stressantes não tinha necessariamente uma variabilidade cardíaca baixa; ou seja, as pessoas com mais experiências potencialmente stressantes não eram quem o stress poderia prejudicar mais. As pessoas que reagiam aos acontecimentos potencialmente stressantes mais emocionalmente, de forma mais negativa, foram as que mostraram uma menor variabilidade cardíaca; ou seja, as que estavam mais expostas a doenças cardíacas. Em si mesmo, não é o que acontece que é ou não stressante. É a forma como reagimos que origina mais ou menos stress.

Esta investigação mostra que quem se emociona muito, entrando facilmente em stress, parece perder capacidade cardíaca de ajustamento, o coração não varia, e é isso que é prejudicial à saúde. Já as pessoas com desafios constantes, com uma vida agitada, mas que sabem não deixar-se emocionar com isso, tendem a reagir bem ao stress e a manter uma boa variabilidade cardíaca. As neurociências têm confirmado que é possível recategorizar as situações, com o pensamento e com palavras, o que é positivo para reagir a eventos potencialmente stressantes. "Se mudarmos o que pensamos, o que dizemos e o que queremos crer num dado caso, é a situação que muda", diz David Rock em ‘Your Brain at Work’. E mudando a situação, mudamos como nos sentimos, mudamos nós próprios.

Texto escrito na antiga ortografia