O contrato que a SAD benfiquista vai celebrar com a Microsoft, para a construção do software ‘Sports Science’, é prova disso mesmo. Quanto ao treinador... o que se pede é que continue a ganhar.

Rui Vitória prolongou o seu contrato com o Benfica até 2020. O treinador dos encarnados foi campeão no primeiro ano ao serviço do clube da Luz. Se renovar o título no final da época faz o pleno no campeonato. Duas vezes campeão em dois anos de contrato... mas o problema de Vitória é que não convence.Tudo parece obra do acaso, um bambúrrio da sorte, uma coisa aleatória... um chuto de Jonas fora da área, uma cabeçada de Mitroglou, um ressalto de Carrillo e a bola que dá os três pontos entra na baliza.Mas a equipa não encanta, não constrói jogadas de encher o olho. Não joga como jogava com Jorge Jesus, pronto! Tem de se dizer.Nada disto é contra Rui Vitória. A renovação parece ser uma decisão acertada. O Benfica de 2020 valerá muito mais do que o seu treinador. Basta atentar na entrevista dada esta semana por Domingos Soares de Oliveira, para ver como o Benfica está "10 anos à frente" dos outros clubes como dizia Luís Filipe Vieira à