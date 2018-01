Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Unir o Partido, ganhar o País!

Por Teresa Morais | 00:30

O meu apoio a Pedro Santana Lopes assenta na convicção de que tem o perfil certo para liderar o PSD. Experiente, empreendedor, destemido, resiliente, solidário e profundamente social-democrata é capaz de nos mobilizar e entusiasmar com um protejo inovador para o País.



Pedro Santana Lopes é um lutador. Combativo, inconformado, age sem calculismos políticos. Avança e luta pelas causas em que acredita.



No meu apoio à sua candidatura pesa ainda a forma correta como sempre tratou o PSD e Pedro Passos Coelho, quer enquanto Primeiro-Ministro, quer como líder da oposição. Nunca desgastou o PSD com críticas corrosivas, não entrou em conspirações e nunca alinhou com os nossos adversários políticos. Mesmo quando discordou, fê--lo com elevação e lealdade.



Apresenta-se aos militantes respeitando esse legado e pretendendo erguer sobre ele uma nova fase de um caminho de construção da alternativa forte de que Portugal precisa.



Terá o meu voto!