‘Uns’ e ‘outros’

Considerando o processo promocional em curso e as vagas existentes, prevê-se que 100% dos oficiais sejam promovidos, ao passo que nas categorias de Guardas e Sargentos, cerca de 40% e 35%, respetivamente, ficarão por promover.Mais uma vez, são as categorias de base e intermédia que ficam prejudicadas em detrimento das superiores, mesmo sendo evidente que são as primeiras que auferem vencimentos inferiores e a quem a promoção teria um maior impacto.Não está em causa o direito à promoção das categorias de oficiais, pois o mesmo é legítimo e nem é defensável que uma percentagem equivalente de oficiais ficasse por promover - isso seria pautar direitos pela negativa. O que está em causa é o direito à promoção dos profissionais da GNR, qualquer que seja a sua categoria, e que deve ser executado de uma forma proporcional, equitativa e justa.Chegar a este ponto e tratar ‘uns’ de uma forma e ‘outros’ de outra, não é pura e simplesmente aceitável e não haverá justificação que sustente semelhante procedimento na GNR. Não podem posturas discricionárias prevalecer sobre o espírito da CRP e do Estatuto dos profissionais da GNR, pelo que agiremos caso não seja reposta a justiça.