Urna virtual

Por Reginaldo Rodrigues de Almeida | 01.10.17

Quando se trata de eleições no chamado poder local, muitos cidadãos dizem que esse ato eleitoral devia acontecer não de quatro em quatro anos e sim anualmente. Têm a convicção de que a iluminação lá da rua, ou a manutenção de rotundas e jardins, só acontece no ano em que se vota (embora o número de votantes seja cada vez mais um bem escasso e nem sabemos se em vias de extinção...).



Também a elevada abstenção domina comentários de analistas e cidadãos, quais amantes de futebol que viram a sua equipa perder ou ganhar.



Numa sociedade moderna e de consumo onde tudo se promete e a tecnologia quase tudo permite, é caso para perguntar o que falta para os eleitos melhor poderem ser avaliados pelos eleitores, e no desempenho das suas funções melhor representarem os eleitores e programas apresentados.



Se o telemóvel até serve para comunicar à distância, ainda que seja uma função cada vez mais secundarizada, tantas são as alternativas, para quando poder exercer no teclado esse direito de cidadania?