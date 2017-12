Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Utopias realistas

Por João Vaz | 00:30

O ano que amanhã começa não ficará marcado por nada do que se fala nas previsões. Como quase sempre – e só me lembro da exceção da primeira viagem do homem à Lua, em 1969, cientificamente preparada ao longo de anos – a realidade vai surpreender. Com o melhor e o pior. Os factos surgirão com o correr do tempo. Como aconteceu, para só falar nos últimos três anos, com a formação do Governo de acordo das esquerdas em 2015, o título Europeu de futebol em 2016 e os incêndios no 2017 prestes a findar. É mais provável acertar no que não acontecerá. Por exemplo, não estreará em Portugal o Rendimento Universal ensaiado noutras paragens, embora por iniciativa de António Guterres tenhamos Rendimento Mínimo Garantido há mais de 21 anos.



Apesar do que se diz sobre futebolistas pagos para perder, vale a pena acreditar na máxima do portista João Pinto sobre "prognósticos só no fim do jogo". A vida dos homens foge às determinações dos poderosos que a realidade acaba por desmentir. Enganam-se também os ‘velhos do Restelo’ que apregoam perigos, como se a vida não fosse em si mesma um risco. Acertam apenas os pequeninos cheios de fé num Mundo melhor. Que 2018 seja mais um passo para a felicidade humana.