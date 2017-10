Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vales de educação para plasmas

Pais utilizavam os vales para comprar televisores e punham a fatura em despesas de educação.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 00:30

O "Correio Indiscreto" revela a verdadeira razão por que o Governo decidiu acabar com o "vales educação" que permitiam aos contribuintes uma dedução de 1100 euros/ano por dependente (entre sete e 25 anos).



O fim deste benefício fiscal deve-se ao facto de os pais pegarem nos "vales educação", que serviam para pagar as propinas ou material escolar, e irem comprar plasmas ou outro tipo de televisões, colocando os recibos no programa E-Fatura como despesas de educação. Como é isso possível? perguntarão os leitores.



A verdade é que os grandes retalhistas de material de escritório, também vendem material escolar entre outros produtos, e vendem televisores e outro tipo de eletrodomésticos ligeiros.



Basta visitar os inúmeros sites que existem na internet.



Não é de estranhar, pois é vulgar os serviços do Estado comprarem àqueles fornecedores garrafas de água e resmas de papel, sendo tudo classificado como material de escritório.



O que foi detetado pelas Finanças foi uma fraude gigantesca ao nível dos "vales educação" que valiam cerca de 1,7 milhões de euros em termos de despesa fiscal.



Os grandes retalhistas aceitavam como bom o pagamento através daquele tipo de vale, sendo a fatura emitida como se fosse a compra de material escolar.



As faturas de despesas de educação dedutíveis em IRS este ano, somam mais de 45 milhões de recibos, e equivalem a 21% do total da despesa dedutível em faturas no Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares.



Puro Veneno

George Soros e a Catalunha

Das várias teorias da conspiração que correm nas redes sociais, existe uma, embrionária, que é particularmente deliciosa; a que atribui ao investidor George Soros a instabilidade pelo independentismo na Catalunha.



O PS também procura o Kiko

O diretor-geral da FAUL colocou no site do PS um cartaz do Kiko, o cão da ministra do mar, Ana Paula Vitorino, que está desaparecido desde dia 30 de setembro.



Seis milhões em viagens

O Banco de Portugal, liderado por Carlos Costa, vai gastar seis milhões de euros em viagens e alojamento nos próximos três anos. O contrato foi celebrado com a Emviagem, Lda. no passado dia 16 de outubro.



Canavilhas só pode às terças

Gabriela Canavilhas tem um problema. Eleita vereadora do PS por Cascais, não pode assistir às reuniões de câmara às segundas-feiras. É que é o dia definido para contactos com o eleitorado do Porto por onde foi eleita deputada.



Onde fica o meu gabinete?

Ao meter-se no carro como novo ministro Adjunto do primeiro-ministro, Pedro Siza Vieira, não sabia dizer ao motorista para onde deveria ir. O novo ministro nem sequer fazia a mínima ideia onde ficava o seu gabinete na Presidência do Conselho de Ministros.



Retaliações

Maçonaria

Multiplicam-se as queixas entre maçons no Grande Oriente lusitano

O ambiente no Grande Oriente Lusitano está de cortar à faca. Os opositores do Grão Mestre, Fernando Lima, queixam-se de perseguição. Daniel Madeira de Castro, candidato derrotado a Grão Mestre nas últimas eleições, foi suspenso dos Altos Graus pelo Supremo Grande Comendador.



Esta suspensão não significa que deixe de ser maçon, nem o inibe de frequentar as reuniões da sua loja, mas para os opositores de Lima é um indício claro de uma "limpeza" na Maçonaria. Entretanto, multiplicam-se as queixas de ambos os lados, que deverão ser apreciadas pelo Tribunal Maçónico.



O cromo da semana

Constança e Jorge Gomes num banco de jardim no dia da discussão da moção de censura do CDS. A ex-ministra e o seu homem de confiança. Palavras para quê?