Valorizar os RH

Após inúmeras queixas apresentadas na Provedoria de Justiça, foi oficialmente apontado o dedo à negligente gestão dos recursos humanos da ASAE.O Provedor de Justiça identificou um problema que já remonta ao ano zero do organismo: a violação grosseira do princípio da igualdade salarial, já que os inspetores-adjuntos, técnicos e superiores, executando as mesmas funções e sendo-lhes exigido igual desempenho, são remunerados com discrepâncias injustificáveis.Por mais medidas paliativas que possam ser tomadas no imediato, a resolução deste problema, do qual depende a estabilidade do organismo, apenas ocorrerá quando for publicado um estatuto de carreira. Os organismos de inspeção do Estado, tal como os corpos superiores de polícia, têm caminhado no sentido da carreira única, com a licenciatura como habilitação mínima de ingresso.Assim será com a ASAE, no entanto, deixámos o alerta à tutela: manter a carreira de inspetor-adjunto subsistente, será uma decisão irresponsável e contrária à promessa feita de "valorizar os recursos humanos". Será o equivalente a cuspir no prato onde se comeu, descartando-se aqueles que tanto contribuíram para elevar o nome "ASAE".