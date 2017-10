Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

VAR ou não VAR, eis a questão

A verdade desportiva foi adulterada por dois apagões.

Por Mário Pereira | 00:30

Com triunfos mais ou menos dilatados, FC Porto, Benfica e Sporting, por ordem de entrada em ação, superaram os respetivos desafios do fim de semana.



Ocorrências de uma jornada que confirmou as rendições de dois senadores do futebol mundial, os guarda-redes Júlio César e Casillas, por dois jovens lobos das balizas, Svilar e José Sá. No pontapé na bola, como nos pontapés da vida, a substituição dos mais velhos pelos mais novos é um processo natural. Mas também é um argumento muito conveniente para fazer baixar folhas salariais a médio prazo.



A ronda do fim de semana, contudo, fica marcada, em primeira instância, por duas polémicas com vídeo-árbitros. Em Alvalade, no jogo Sporting-Desportivo de Chaves, porque o árbitro de campo (Rui Costa) decidiu ignorar o VAR.



Na Vila das Aves, no jogo entre a equipa local e o Benfica, porque houve uma falha técnica no equipamento de comunicação entre o árbitro Nuno Almeida e a central de visionamento dos lances.



Em ambos os casos, a verdade desportiva acabou por ser adulterada por dois apagões. Pena que em apenas um dos casos basta voltar a colocar a ficha na tomada para tudo voltar a funcionar.