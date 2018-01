Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Velhas prioridades

Em 2018 nem haverá nenhuma eleição que ponha a nu as fragilidades da geringonça.

Por Ricardo Rio | 00:30

Do calendário dos principais marcos previstos para 2018 de um dos nossos jornais consta a curiosa referência à mensagem de Natal do Primeiro-Ministro António Costa, em 25 de dezembro próximo.



A 'certeza' da previsão não é muito questionável, tanto mais que é conhecida a predisposição presidencial para a promoção da estabilidade política e se antecipa um ano de acalmia da contestação (aparente) dos partidos de esquerda e das concomitantes estruturas sindicais. Afinal, em 2018 nem haverá nenhum ato eleitoral que ponha a nu as suas fragilidades, pelo que, antes da natural rutura pré-legislativas, mais vale cavalgar a onda do melhor desempenho económico e financeiro do País.



Por sua vez, mesmo um revitalizado PSD após a eleição do líder e do congresso de fevereiro ou um hábil CDS não parecem ser suficientes para um abanão precoce da solidez da geringonça.



Ora, não havendo alterações dos protagonistas políticos resta formular votos para que as políticas possam ser melhoradas, com os olhos postos no futuro. No imediato, centro-me em três áreas: Proteção Civil, Saúde e Justiça.

No primeiro caso, enquanto não há resultados palpáveis das estratégias de ordenamento do território e de prevenção de ocorrências, importa dotar o Estado de uma capacidade de resposta mais capaz às consequências dos impulsos da natureza, garantindo a salvaguarda de pessoas e bens.



Na Saúde, mais que em qualquer outra área, prevalece a ideia de que as finanças não podem pôr em causa a garantia do serviço público, tantas são as debilidades sentidas pelos cidadãos no acesso pleno ao SNS no todo nacional.



Na Justiça, o foco deve centrar-se na eficiência do sistema, tal a morosidade existente na maioria dos processos, em particular na área Administrativa, de que o Estado acaba por ser o principal prejudicado.