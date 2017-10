Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vendaval cor de rosa

Resultado dos sociais-democratas era mais do que previsível.

Por Paulo Fonte | 00:30

"O vendaval passou, nada mais resta", cantava o eterno romântico Tony de Matos e não, não estava a referir-se àquilo que aconteceu ao PSD e CDU nas autárquicas de domingo. O rosa alastrou pelo País e 'limpou' à sua passagem câmaras emblemáticas há muito arredadas dos socialistas.



Quanto aos sociais-democratas, o resultado era mais do que previsível, após o visível desacerto desde o processo de seleção, do qual a candidata à capital é um caso marcante.



O ainda líder do partido e Carlos Carreiras só podem estar gratos a Teresa Leal Coelho, que, mesmo sabendo o que lhe ia acontecer, aceitou dar a cara pelas suas cores e submeter-se a um resultado penoso, com um mal-estar difícil de disfarçar nas declarações em que tentou circunscrever a pesada derrota à sua equipa, na vã tentativa de ilibar quem tomou a decisão de a escolher.



À esquerda, no distrito de Setúbal, três câmaras - Almada, Alcochete e Barreiro - mudaram de mãos, talvez uma situação explicada pela erosão de um eleitorado a necessitar de um urgente rejuvenescimento.



Aguardemos agora pelos resultados da confiança que os eleitores depositaram no PS.



E sim, o sucesso das contas públicas influenciou as decisões autárquicas.