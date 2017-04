Venezuela no abismo

A Venezuela caminha há meses para uma situação catastrófica que está a deixar o país perto do ponto de não retorno. Nicolás Maduro destruiu o tecido económico de uma terra outrora próspera - com generosas reservas de petróleo -, onde agora falta tudo, da comida à assistência médica. E quando o básico não chega à população sobra o crime. O nível de homicídios (já historicamente elevado) disparou e os saques são banais.O fanatismo ideológico do sucessor de Hugo Chávez não poupa igualmente, como seria de esperar, os opositores. Maduro tem-se entretido a mandar para a cadeia quem dele discorda, recorrendo, para isso, a uma justiça parcialmente corrupta que o poder político manipula.A gota de água desta autocracia foi o anúncio da anulação de competências do órgão legislativo, a Assembleia Nacional e a transferência dos seus poderes para a esfera do Tribunal Supremo de Justiça, controlado por Maduro.Foi o consumar de um golpe de Estado que antes de o ser já o era. Porque os que agora criticam a deriva venezuelana rumo à ditadura foram os mesmos que ignoraram os sinais de rutura constitucional de um ‘chavismo’ que insiste em hipotecar o futuro da Venezuela.