Ver Chicago na decência

Chicago é a terceira maior cidade dos EUA, conta com o quarto aeroporto do Mundo em número de passageiros, tem símbolos como Al Capone e Barack Obama - embora nenhum dos dois tenha nascido lá - e é associada a pobreza, fraude eleitoral e muito crime. Só em 2016 houve 762 homicídios, no que é o recorde nas duas últimas décadas.Como se lê nesta edição, Chicago acaba de juntar um novo capítulo ao seu já de si rico historial, pois quatro jovens aproveitaram a maldade de sempre com a tecnologia de hoje para partilharem no Facebook uma sessão de tortura a outro jovem, com deficiência mental, a quem sequestraram durante dois dias.Os quatro sequestradores são negros e o sequestrado é branco, o que poderia ser uma coincidência ou detalhe de somenos importância não fosse a motivação racial das agressões e humilhações tão evidente.Ainda mais evidente para todos deveria ser que o racismo é inaceitável, seja qual for a cor de quem ataca e a cor de quem é atacado, ou que a discriminação é má, seja qual for a orientação sexual, política ou religiosa de quem discrimina e de quem é discriminado. Mas convém esperar sentado por isso, a ver Chicago.