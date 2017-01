Verdade hoje e não amanhã

Deixar uma entrevista no frigorífico não leva a que crie bolor, como acontece à comida esquecida nos frigoríficos de verdade, mas acarreta o risco de a evolução dos factos tornar as respostas surreais. Assim aconteceu com a entrevista de Joana Freitas à ‘Vip’, na qual a modelo de 29 anos não se limitou a contar tudo o que ninguém queria saber acerca de uma campanha publicitária e revelou o plano de aprofundar a relação com o surfista Francisco Alves, pai do seu filho de oito meses."Tínhamos pensado em casar no início de 2016, mas em outubro de 2015 descobri que estava grávida e, portanto, preferimos esperar", explicou, avançando que para o vestido de noiva queria "algo muito simples, nada apertado e que não faça calor". Já o pai da criança, apesar de estar "sempre à procura das melhores ondas", era um "ótimo pai".Dias depois chegou às bancas a ‘Lux’, com Joana Freitas a confirmar a separação noticiada pelo CM, por "incompatibilidade de feitios", e não só. "Com a chegada de um filho as coisas mudam e há pessoas que não aguentam a pressão", disse a modelo, garantindo que o primogénito não será afetado: "Sempre passei muito tempo sozinha com o bebé e o Francisco fazia a vida dele, por isso está tudo exatamente igual." Pelo menos até à próxima entrevista.