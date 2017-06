Vidal, o confiante

Assim que se juntou à seleção do Chile para iniciar a preparação para esta competição, o médio Arturo Vidal, 30 anos, disse logo ao que vinha."Prometi à minha mulher e aos meus filhos. Quero regressar com o troféu e tenho muita confiança de que podemos fazer isso", declarou ao pisar o chão do aeroporto de Santiago.E, nessa ocasião, acrescentava que as seleções mais em forma eram a Alemanha e Portugal, para logo concluir que com "trabalho e sacrifício" os chilenos podem vencer a competição.Neste domingo, quando soube qual o conjunto que vai ter pela frente, manteve o mesmo otimismo: "Quando se chega a uma meia-final ou final, o adversário é indiferente. O importante é jogar como treinamos."Máxima atenção, portanto.