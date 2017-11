Vídeos amadores que mudam a política

Depois das imagens das agressões em Coimbra e Urban Beach, outras três divulgadas por cidadãos fazem alterar a agenda política e mediática.

A escola serve comida estragada, salgados crus ou lagartas? Resolve-se já o problema: processos disciplinares aos alunos que filmam e divulgam as imagens, para o denunciar, num acto de cidadania precoce. Em cada funcionário um fascistazinho em potência.



























































































Mais um caso filmado e divulgado por um cidadão, e ainda bem: polícia agredido num espaço público lisboeta. Aprendi. Desconhecia que os polícias são tão fofinhos com os agressores. Enquanto levava tareia, o polícia esteve numa de afectos marcelianos.



























































































O pior do caso do jantar no Panteão é a cobardia política de António Costa e do ministro da Cultura. O governo permitiu e promoveu o jantar, mas Costa, que também apadrinhou um jantar ali quando edil de Lisboa, atirou as culpas ao governo anterior.



































































Eu bem avisei a TVI: a sua audiência não quer cá ver conhecidos a fingir que fazem negócios. Prefere lençóis e peixeirada, que é mais divertido. Já está: a TVI acabou com ‘Biggest Deal’ e prepara nova ‘Casa dos Segredos’. Venham lençóis e peixeirada!



































































Este deputado diz que, com o governo anterior, "a legionella passou a ser totalmente proibida". E insistiu, apesar de a deputada Mariana Mortágua lhe dizer que uma bactéria não se proíbe. O deputado deveria saber que nem a sua ignorância se proíbe.

















































































Ó pá! Aquele diálogo dos robots Sophia e Einstein na Web Summit pareceu uma cena de feira de antigamente. Com os seus bonecos, os ventríloquos fazem bem melhor do que aquela aldrabice pseudo-tecnológica. Há brinquedos para crianças mais credíveis.





TENDÊNCIAS

ASSÉDIO

O puritanismo entranhado na sociedade norte-americana dá nisto: um grande actor, Christopher Plummer, substituirá outro grande actor, Kevin Spacey, num filme já rodado, por causa dos assédios do segundo na sua vida privada. A coisa faz-se digitalmente. A opinião pública poderia rejeitar o filme com Spacey, assim se justificando a censura, que é uma outra forma de assédio.



METÁFORA

Um incêndio destruiu o barracão onde se fazia uma novela da Globo. Resultado: atrasos, despesa — e uma metáfora sobre a decadência do género. Embora continue o género de ficção de TV mais amado por brasileiros e portugueses, a erosão da audiência implicará menos investimento e, portanto, menos qualidade. Situação difícil, porque a audiência que resiste não quer inovações no género.