"Diz-me que medida de coação te foi aplicada e dir-te-ei quem és." Esta frase assumirá em breve o estatuto de ditado popular, alterando o velho "Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és", até porque, após a proibição de contactos pelo Tribunal, o arguido, se respeitar a lei, já não poderá andar com quem andava.Proibir contactos com os restantes trastalhões do seu círculo de amizades, mesmo que alguns possam ser figuras, ou figurões, de primeiro plano, ilustres causídicos ou presidentes de instituições ou associações de enorme impacto na vida dos cidadãos, parece-me uma violência. O facto de estarem envolvidos em esquemas de subornos, corrupção ou tráfico de influências, extremamente danosos para a sociedade ou grupos de risco, não justifica uma medida tão redutora em termos de liberdade de expressão de um cidadão ilustre.E que dizer da Prisão Domiciliária? Horrores!!! Vem um homem de tão longe, de avião particular para não se atrasar, de uma empresa à qual já não tem vínculo e depois é detido domiciliariamente, numa mansão com jardim e piscina. Como não há de um cidadão digno sentir-se violentado???Os cerca de 14 000 detidos em estabelecimentos prisionais suspiram de alívio só de pensar no que lhes poderia ter acontecido.