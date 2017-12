Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Os fundos comunitários têm de olhar para o investimento no património local.

Por Almeida Henriques | 19.12.17

É irresistível partilhar! Tive ontem um dos mais singulares prazeres (e deveres) que um autarca pode ter: devolver à sua comunidade um património cultural tão indelével quanto o do seu próprio nome. Explico: a origem do nome de Viseu esteve sempre envolto em mistério, mistério que foi revelado com o achado de um altar da época romana, com 2000 anos, em que está inscrito o nome antigo da localidade: Vissaium.



Além de belíssima, uma peça "fundadora" no plano histórico! Aquilo que trouxe luz ao enigma ficou, todavia, na sombra, na penumbra, no esquecimento durante quase uma década. Não ao abandono, mas na invisibilidade.



As culpas aqui pouco interessam. Por iniciativa da autarquia, e juntando a boa vontade do Estado Central e dos fiéis depositários deste património, a Ara de Vissaium passou agora a estar exposta no átrio dos Paços do Concelho, acessível ao público, e não deixará de integrar o futuro Museu da Cidade, já em 2018.



Esta história é particular, mas constitui um excelente exemplo e reflexo da situação de "dormência" ou "ponto morto" em que está muito do nosso património cultural, mormente de valor local e regional. Ora, esses ativos "em suspenso" são recursos indispensáveis à valorização dos territórios, à educação para a cultura e à promoção do turismo cultural e de excelência.



Este é também mais um tabuleiro onde urge o debate da descentralização e uma cooperação mais ativa e programada entre Estado Central e todos os Municípios.



Por outro lado, importa que os fundos comunitários voltem a olhar para o investimento no património local e regional fora dos espartilhos dos criteriosos (e interesseiros) "mapeamentos" que são realizados pelo Estado Central.



Há mais vida para além dos "monumentos nacionais" e dos selos da Unesco. E essa vida faz falta.