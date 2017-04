Enquanto a Europa vai digerindo o Brexit, outros problemas têm vindo a assumir uma dimensão preocupante. Os cruentos combates de Mossul, no Iraque; a fome no Sudão, os riscos imprevisíveis do terrorismo e tantos mais dramas humanitários vão-se multiplicando. E não deixa de ser tristemente irónico o facto de a constante cobertura mediática destes trágicos eventos causar como que uma anestesia da opinião pública.O caso da Síria serve de exemplo: as negociações entre o governo e as forças rebeldes arrastam-se há demasiado tempo, não obstante estarem a ser acompanhadas tanto pela Rússia como pelos Estados Unidos. É, aliás, de recordar que estes dois países têm presença militar na Síria, embora pareça que a nova administração norte-americana não estará muito inclinada para o tema.Ora as circunstâncias talvez aconselhassem um pouco mais de realismo. Realismo que não tem faltado ao Papa Francisco que, inquieto com a perseguição movida às comunidades cristãs sírias por todos os grupos em luta, não tem poupado esforços para sensibilizar o presidente sírio, Bashar al-Assad, para um drama que tem todos os ingredientes para se converter num verdadeiro genocídio.