O crime de violência doméstica é repugnante. É repugnante porque implica uma agressão contra os que são mais próximos do agressor e o amam, e porque se aproveita da especial fragilidade da vítima: na maioria dos casos mulher, criança ou pessoa idosa incapazes de se defenderem.Percorremos um longo caminho para prevenir e reprimir a violência doméstica. O crime já é público, abrange quaisquer relações e engloba toda a violência (física e psíquica, reiterada ou esporádica). Porém, repetem-se os episódios dramáticos, que não raro, acabam com a própria morte.Entre as vítimas assumem especial relevo as figuras públicas: modelos, atrizes e jornalistas são vítimas a dobrar, acabando por ser estigmatizadas social e profissionalmente devido às agressões. O reverso da medalha deve ser a sua contribuição para erradicar este triste fenómeno.