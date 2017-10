Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Voltaram as experiências na baliza

Laboratório do Benfica já não fazia testes com guarda-redes.

Por Paulo Fonte | 00:30

O folhetim com os guarda-redes do Benfica remete para um passado não tão longínquo quanto isso que os adeptos preferiam arrumar nas profundezas da memória. Aquele que, até há bem pouco, era o setor mais consistente da equipa é, agora, um evidente sinónimo de insegurança.



A saída de Ederson não foi uma surpresa, há muito estava anunciada mas, presenteia a realidade, não houve o engenho devido por parte da tão apregoada estrutura para acautelar uma perda de tamanha dimensão. Apostou-se em Bruno Varela, com uma boa época nas mãos ao serviço do Vitória de Setúbal e acreditou-se, com alguma sobranceria à mistura, que a saga vencedora era um dado adquirido. Para ‘ajudar à festa’ venderam-se outras duas pérolas da defesa. Enquanto isso, os rivais estão a dar tudo nesta época e, para já, praticam um futebol bem mais consistente. As exibições de Varela não deslumbraram e, como no Benfica o tempo é um bem dispendioso, foi relegado para o banco, ou nem para aí.



Regressou um instável - pela condição física - Júlio César, chegou Svilar, tido como o novo craque para assegurar as redes por uma longa duração. E vem entretanto mais um jovem, este, parece, devido a uma boa oportunidade de negócio. Os benfiquistas inquietam-se e só pedem a todos os santinhos um guardião que ‘pegue de estaca’. O resto é conversa.