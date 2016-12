Votos para 2017

Na vida em geral e na política em particular, os tempos não estão de feição para profetas, astrólogos, cartomantes ou lançadores de búzios. Somos regidos pelo princípio da incerteza e os cenários mais inverosímeis concretizam-se, graças, em parte, a constantes avanços científicos e tecnológicos. Tal como dizia o nosso vate imortal, Camões, "não se muda já como soía".Quem poderia prever, por exemplo, a formação do atual Governo de Portugal ou a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América? Por essas e por outras, é avisado substituir, com modéstia, a arte da previsão pela simples lógica do desejo, perscrutando receios e expectativas em relação a 2017. Se a fada madrinha nos visitasse, o que lhe pediríamos?A nível global, pediríamos a erradicação da ameaça terrorista, a resolução da crise dos refugiados, a superação dos conflitos regionais e o nivelamento dos cuidados de alimentação, saúde e educação entre os povos. Pediríamos, ainda, que a democracia deixasse de ser um bem escasso e que fosse dada mais atenção às questões ambientais, em benefício das gerações futuras.Para realizar estes desejos, é indispensável uma Organização das Nações Unidas revitalizada, convindo não esquecer que a falência da sua antecessora, a Sociedade das Nações, foi prenúncio da II Guerra Mundial. E necessitamos, igualmente, de uma União Europeia unida na defesa da democracia, dos Direitos Humanos, do desenvolvimento, da coesão e da solidariedade.Quanto ao nosso pequeno-grande país, senhor de uma independência conquistada há quase 900 anos e primeiro titular de uma língua falada em todo o Mundo, devemos ser ambiciosos. Não basta cumprir as metas do défice ou ser convertido em entreposto de turismo e serviços. É urgente inventar um modelo de desenvolvimento que gere mais riqueza e favoreça a justiça social.