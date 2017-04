Zé e Trump

O que têm José Castelo Branco e Donald Trump em comum? Além de apartamentos em Nova Iorque (um modesto, o outro milionário) têm as mulheres. Ou melhor, Trump tem a ex-mulher, Ivana (mãe de Ivanka) e Zé tem a sua Betty, ex-mulher de um poderoso diamanteiro americano.Daí até chegarmos à conclusão que o círculo de amigos nos idos tempos do Studio 54 seria o mesmo, não é difícil. Foi nesta premissa que a jornalista Isabel Laranjo pegou no telefone e recordou as loucuras que o agora presidente dos EUA e o agora artista de cabaret em NY Castelo Branco viveram juntos.Está tudo escrito em flash.pt mas, garanto, mais divertido do que ler é ouvir Castelo Branco, montado no seu salto alto, recordar os tempos com "a b… cor-de- -laranja". Prometo que um destes dias conto. Mas não me responsabilizo pelos danos em Washington!