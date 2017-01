Voto de pesar pela morte de Silva Marques com abstenção de PCP

Segundo o texto do voto de pesar, durante "toda a sua vida lutou contra a ditadura, inicialmente enquanto quadro do PCP, partido do qual se afastou ainda antes do 25 de Abril de 1974, tendo aderido posteriormente ao PSD".



"José Augusto da Silva Marques foi uma figura importante e marcante da vida política portuguesa cuja memória importa homenagear", refere o PSD, considerando que foi "um homem de incomparáveis qualidades humanas, que sempre esteve na política com muita convicção e seriedade".Segundo o texto do voto de pesar, durante "toda a sua vida lutou contra a ditadura, inicialmente enquanto quadro do PCP, partido do qual se afastou ainda antes do 25 de Abril de 1974, tendo aderido posteriormente ao PSD".O ex-líder parlamentar do PSD Silva Marques morreu a 25 de dezembro, aos 78 anos, disse à agência Lusa fonte partidária.A sua experiência na clandestinidade inspirou um livro, "Relatos da clandestinidade - O PCP visto por dentro" (ed. Jornal Expresso), publicado em 1976, que, ao longo de mais de 300 páginas, contou como foi a sua adesão ao partido, o trabalho clandestino e, por fim, a rutura.

O voto de pesar pela morte do ex-líder parlamentar social-democrata Silva Marques foi aprovado esta sexta-feira no parlamento com a abstenção do PCP, partido no qual começou a vida política, tendo o parlamento feito um minuto de silêncio.O minuto de silêncio foi feito após a aprovação de dois votos de pesar apresentados pelo PSD, um pela morte dos antigos deputados Fernandes Marques e Silva Marques, tendo o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, se associado pessoalmente a estas duas homenagens.O voto de pesar relativo a Silva Marques foi aprovado com a abstenção do PCP e os votos favoráveis das restantes bancadas, enquanto o texto pelo falecimento de Fernandes Marques foi por unanimidade.