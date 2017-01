Bandeira da urna de Soares foi trocada

Correio da Manhã, o Ministério dos Negócios Estrangeiros escusou-se a dar explicações sobre o sucedido. A Servilusa, agência de serviços funerários que organizou o funeral, optou também por não comentar.



A bandeira portuguesa que cobriu a urna de Mário Soares durante o cortejo fúnebre de segunda-feira foi substituída, nos Jerónimos, por ter um símbolo – os castelos – representado de forma incorreta.A troca foi efetuada pelo Protocolo de Estado, serviço que, na dependência do Ministério dos Negócios Estrangeiros, organiza as cerimónias de Estado. A troca surgiu na sequência da notícia do, que denunciou o lapso.A bandeira incorreta terá sido colocada sobre a urna do antigo Presidente por um elemento do Protocolo de Estado. Por norma, é esse o habitual procedimento, segundo as regras de funcionamento a aplicar em cerimónias e ocasiões em que se encontram representados Chefes de Estado.