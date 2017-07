Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PCP avisa que "incêndios não se apagam com gasolina"

Jerónimo de Sousa afirmou que os responsáveis políticos, particularmente destes últimos quatro anos, não têm, com certeza, soluções boas.

Por Lusa | 13.07.17

O líder do PCP admitiu esta quinta-feira que o Governo do PS "decidirá quem é que quer ter como parceiro" na reforma florestal, mas avisou que nem PSD nem CDS têm "soluções boas para a floresta".



"Os incêndios não se apagam com gasolina", começou por afirmar Jerónimo de Sousa quando confrontado pelos jornalistas com a eventualidade de o PS chegar a acordo com PSD e CDS para a reforma das florestas, que está em debate no parlamento e que deveria ser aprovada até quarta-feira.



Depois, afirmou que "os responsáveis políticos, particularmente destes últimos quatro anos, não têm, com certeza, soluções boas para a floresta".



É importante, afirmou, fazer novas leis para a floresta, na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande, acrescentando que o problema "não está no tempo", numa referência a uma eventual falta de tempo para concluir a lei, mas sim "numa lei boa"



"Uma lei boa precisa das contribuições do PCP. O Governo do PS decidirá quem é que quer ter como parceiro", rematou.



O PS pediu esta quinta-feira um adiamento das votações, na especialidade, no parlamento, das leis sobre a reforma nas florestas, o que motivou críticas dos seus parceiros à esquerda, BE, PCP e PEV.