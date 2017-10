Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Costa em Bruxelas para Conselho Europeu dominado pelo 'Brexit'

Vão ser discutidos pontos como "os acontecimentos profundamente preocupantes" na Coreia do Norte e a situação no Irão e na Turquia".

Por Lusa | 07:51

O primeiro-ministro, António Costa, participa entre esta quinta-feira e sexta-feira, em Bruxelas, numa cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) que será dominada pela saída do Reino Unido do bloco europeu, o chamado 'Brexit'.



Antes de participar na cimeira, com início previsto para as 16h00 locais (15h00 de Lisboa), António Costa participará ao final da manhã numa conferência, no edifício-sede da Comissão Europeia, sobre convergência económica.



No Conselho, além de outros pontos em agenda a nível de política externa, como "os acontecimentos profundamente preocupantes" na Coreia do Norte e a situação no Irão e na Turquia, Costa discutirá com os seus parceiros as negociações em curso com o Reino Unido para o 'Brexit' e o futuro da União a 27.



A questão do 'Brexit' será discutida nos dois dias, pois esta quinta-feira à noite a primeira-ministra britânica, Theresa May, faz questão de partilhar com os parceiros europeus as suas "reflexões sobre o ponto da situação das negociações", e na sexta de manhã os líderes da UE a 27, já sem May na sala, discutirão entre si como prosseguir essas negociações, além de um debate sobre o caminho a seguir sem o Reino Unido.



Relativamente às negociações em torno do 'Brexit', o Conselho Europeu deverá constatar que não foram feitos progressos suficientes nos últimos seis meses para se passar à próxima fase das negociações -- a UE só aceita discutir as futuras relações (designadamente comerciais) com o Reino Unido uma vez acertados os princípios do "divórcio" -, mas pretende ao mesmo tempo deixar um sinal político positivo.



Por ocasião da reunião de chefes de diplomacia da UE celebrada na passada segunda-feira no Luxemburgo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, indicou que Portugal defende que o Conselho Europeu dê um "sinal político de empenhamento" da União Europeia a 27 e do Reino Unido em avançar com as negociações e que estas não estão "bloqueadas".



"Todos estamos a contar que o Conselho venha a constatar a impossibilidade de avançar já para a segunda fase da negociação, visto que a condição para que esse avanço se pudesse fazer era ter havido progressos substanciais nas rondas negociais que já houve", declarou o ministro.



Santos Silva acrescentou: "Mas para que essa constatação não seja meramente um elemento negativo -- constatar que não se avançou suficientemente para se passar à segunda fase -, Portugal e outros Estados-membros entendem que é possível fazer essa constatação dando ao mesmo tempo um sinal politico de empenhamento de ambas as partes em resolver o que ainda está por resolver e avançar o mais depressa possível para a segunda fase das negociações".



Na carta convite dirigida aos líderes europeus, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, avança ainda que, no quadro da "Agenda de Líderes" acordada recentemente numa cimeira em Talin, para definir as prioridades da UE a 27 para os próximos anos e a metodologia a seguir, propõe uma dezena de cimeiras de chefes de Estado e de Governo entre novembro próximo e junho de 2019.



Tusk insiste que, ao longo deste processo, devem ser respeitados "três princípios fundamentais": a necessidade de encontrar soluções reais para problemas reais; a necessidade de fazer progressos passo a passo, tema por tema; e, "acima de tudo, a necessidade de manter a unidade de todos os 27 Estados-membros, também no contexto de novas ideias".