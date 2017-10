Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS "satisfeito" por Marcelo marcar posse dos novos ministros antes da moção de censura

Eduardo Cabrita e Pedro Siza Vieira tomam posse como Ministro da Administração Interna e Ministro Adjunto, respetivamente.

14:15

O líder parlamentar do PS considerou esta quinta-feira que a marcação pelo Presidente da República da posse dos novos ministros para sábado, antes do debate da moção de censura do CDS-PP ao Governo, tem um importante significado político.



"A circunstância de o senhor Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] ter marcado a posse de dois ministros para o próximo sábado, antes da discussão na Assembleia da República da moção censura do CDS-PP ao Governo, não deixa de ter o seu significado político", sustentou Carlos César.



Esta posição foi assumida por Carlos César antes da reunião semanal da bancada, na qual também manifestou o apoio à decisão e à forma como o primeiro-ministro, António Costa, substituiu na pasta da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa por Eduardo Cabrita.



"Estamos satisfeitos pelo significado político que o senhor Presidente da República atribuiu a essa mudança e a essa posse, antecipando-a face à discussão da moção de censura ao Governo na Assembleia da República. E estamos também muito confiantes que a discussão e o resultado da votação moção de censura culminarão numa manifestação de confiança e de estabilidade no Governo e na política portuguesa", acentuou o presidente do Grupo Parlamentar do PS.



Para o PS, segundo Carlos César, "é muito relevante" que a escolha de António Costa para o lugar de ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, "tenha recaído numa personalidade conhecedora profundamente conhecedora da administração público e do país, e com um curriculum que lhe permitirá desempenhar essas funções com a eficiência necessária".



"Acresce que, tratando-se de uma escolha de alguém que já está dentro do Governo, permite também que todo o trabalho que tem sido feito nestes últimos meses de preparação de medidas no âmbito da reforma global do sistema de proteção civil seja plenamente aproveitado por essa experiência e por essa participação de Eduardo Cabrita nestes trabalhos preparatórios da resolução que será aprovada no Conselho de Ministros" extraordinário do próximo sábado, sustentou.