Hugo Soares anuncia eleições para "eleger uma nova direção parlamentar" do PSD

Rui Rio disse ao líder parlamentar que queria trabalhar com outra direção parlamentar.

Por Lusa | 18:10

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, anunciou esta quarta-feira que irá "devolver a palavra aos deputados para eleger uma nova direção parlamentar", depois de Rui Rio lhe ter manifestado o desejo de trabalhar com outra liderança de bancada.



Por isso, confirmou o próprio à Lusa, irá "devolver a palavra aos deputados para eleger uma nova direção parlamentar".



A decisão do líder parlamentar está a ser anunciada aos deputados numa reunião da bancada do PSD e foi tomada depois de um encontro que decorreu no passado sábado com Rui Rio, no qual o líder eleito do PSD lhe terá manifestado "o desejo de trabalhar com outra direção parlamentar".



O líder parlamentar do PSD recordou que, como referiu em entrevista à Antena 1 em dezembro, falaria com o novo presidente do PSD, fosse ele quem fosse, e "embora o Grupo Parlamentar do PSD seja um órgão autónomo não há presidente do Grupo Parlamentar contra a vontade determinada do presidente do Partido".